La Nazione: perché Simeone è meglio di Kalinic. Il confronto...

La Nazione mette a confronto Kalinic e Simeone. Da una parte un giocatore che dalla Fiorentina è voluto andar via a tutti i costi. Dall'altra Giovanni Simeone. E se il croato ha raggiunto la qualifica...

A cura di Redazione Labaroviola 17 maggio 2018 10:10

Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone

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