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La Nazione: perché Simeone è meglio di Kalinic. Il confronto...

La Nazione mette a confronto Kalinic e Simeone. Da una parte un giocatore che dalla Fiorentina è voluto andar via a tutti i costi. Dall'altra Giovanni Simeone. E se il croato ha raggiunto la qualifica...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 maggio 2018 10:10
La Nazione: perché Simeone è meglio di Kalinic. Il confronto... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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La Nazione mette a confronto Kalinic e Simeone. Da una parte un giocatore che dalla Fiorentina è voluto andar via a tutti i costi. Dall'altra Giovanni Simeone. E se il croato ha raggiunto la qualificazione in Europa, sfuggita per un soffio invece all’argentino, difficilmente, però, Kalinic sarà riconfermato dal Milan, al contrario di Simeone. Giovanni, inoltre, ha battuto tutti i record. Ha superato di un gol il numero di reti realizzate alla sua prima stagione in Italia, 12, e pure quelle che proprio Nikola raggiunse alla Fiorentina dopo il passaggio dall’Ucraina (12).

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