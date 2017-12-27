Adesso il certificato medico serve davvero, Kalinic si fa male contro l'inter, salta la Fiorentina?
Potrebbe non esserci a Firenze Nikola Kalinic, il centravanti del Milan si è fatto molto male nella partita di Coppa Italia tra Inter e Milan dopo uno scontro con Skriniar che lo ha toccato molto dura...
A cura di Flavio Ognissanti
27 dicembre 2017 22:24
Potrebbe non esserci a Firenze Nikola Kalinic, il centravanti del Milan si è fatto molto male nella partita di Coppa Italia tra Inter e Milan dopo uno scontro con Skriniar che lo ha toccato molto duramente con una scivolata. Il centravanti croato è prima rimasto a terra e poi è uscito immediatamente dal terreno di gioco. A questo punto la partita di sabato a Firenze contro la Fiorentina diventa in dubbio.