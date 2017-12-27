Adesso il certificato medico serve davvero, Kalinic si fa male contro l'inter, salta la Fiorentina?

Potrebbe non esserci a Firenze Nikola Kalinic, il centravanti del Milan si è fatto molto male nella partita di Coppa Italia tra Inter e Milan dopo uno scontro con Skriniar che lo ha toccato molto dura...

A cura di Flavio Ognissanti 27 dicembre 2017 22:24

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