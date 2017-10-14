Kalinic si fa male e non riesce a recuperare per la partita più importante. Montella non lo convoca per il derby
Terminata la rifinitura a Milanello, Vincenzo Montella ha diramato l'elenco dei 23 giocatori convocati per il derby della Madonnina di domani, in programma alle 20.45 a San Siro. Out come previsto Nik...
A cura di Redazione Labaroviola
14 ottobre 2017 20:45
Terminata la rifinitura a Milanello, Vincenzo Montella ha diramato l'elenco dei 23 giocatori convocati per il derby della Madonnina di domani, in programma alle 20.45 a San Siro. Out come previsto Nikola Kalinic che non ha recuperato dal suo problema agli adduttori, un infortunio che lo tenuto fuori dal campo già da 15 giorni.