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Kalinic si fa male e non riesce a recuperare per la partita più importante. Montella non lo convoca per il derby

Terminata la rifinitura a Milanello, Vincenzo Montella ha diramato l'elenco dei 23 giocatori convocati per il derby della Madonnina di domani, in programma alle 20.45 a San Siro. Out come previsto Nik...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2017 20:45
Kalinic si fa male e non riesce a recuperare per la partita più importante. Montella non lo convoca per il derby -
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Terminata la rifinitura a Milanello, Vincenzo Montella ha diramato l'elenco dei 23 giocatori convocati per il derby della Madonnina di domani, in programma alle 20.45 a San Siro. Out come previsto Nikola Kalinic che non ha recuperato dal suo problema agli adduttori, un infortunio che lo tenuto fuori dal campo già da 15 giorni.

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