Kalinc flop anche con l'Atletico Madrid, adesso lo vuole il Fenerbahce. Pronti 15 milioni

Il futuro di Nikola Kalinic potrebbe essere in Turchia. Stando a quanto riferito da As, infatti, dalle parti del Wanda Metropolitano è arrivata un'offerta da 15 milioni di euro, circa la stessa cifra...

Il futuro di Nikola Kalinic potrebbe essere in Turchia. Stando a quanto riferito da As, infatti, dalle parti del Wanda Metropolitano è arrivata un'offerta da 15 milioni di euro, circa la stessa cifra sborsata dall'Atletico Madrid un anno fa per strapparlo al Milan. E' il Fenerbahce, che già nelle scorse settimane aveva mostrato interesse, il club che fa sul serio. L'allenatore Yanal sembra essersi deciso a sferrare l'affondo decisivo e i Colchoneros lasciarlo.

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