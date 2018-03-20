Milan in cerca di soldi per il riscatto di Kalinic alla Fiorentina

Secondo quello che scrive Tuttosport Nikola Kalinic potrebbe abbandonare il Milan dopo solo una stagione. Le cose non stanno affatto andando bene per lui, che viene aspramente criticato dai tifosi per...

Secondo quello che scrive Tuttosport Nikola Kalinic potrebbe abbandonare il Milan dopo solo una stagione. Le cose non stanno affatto andando bene per lui, che viene aspramente criticato dai tifosi per le sue prestazioni in campo e per i pochi gol realizzati. La società rossonera è alla ricerca di compratori che possano permettergli di coprire interamente la cifra che dovrà essere versata alla Fiorentina per il riscatto obbligatorio del cartellino del croato. Venti milioni di euro che Fassone e Mirabelli contano di trovare in Germania o più facilmente in Cina, dove non mancano estimatori dell’ex centravanti viola.