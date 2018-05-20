Arriva anche il gol dell'ex, Nikola Kalinic insacca per il 3-1 del Milan

Il secondo tempo si apre sulla falsariga del primo e, come prevedibile, arriva anche il terzo gol del Milan. Marcatura non banale poiché a trafiggere l'incolpevole Dragowski è proprio un ex viola, oss...

Il secondo tempo si apre sulla falsariga del primo e, come prevedibile, arriva anche il terzo gol del Milan. Marcatura non banale poiché a trafiggere l'incolpevole Dragowski è proprio un ex viola, ossia Nikola Kalinic. La rete nasce da una precisa deviazione di Cutrone che, nonostante la respinta dell'estremo difensore viola, riesce comunque a servire il compagno. Per il croato, abile ad avventarsi prontamente sul pallone, è un gioco da ragazzi insaccare nella porta sguarnita.