Croazia, Kalinic si rifiuta di entrare contro la Nigeria. Dalic pensa all'esclusione

Secondo quanto riferito dal sito novilist.hr, l'attaccante del Milan Nikola Kalinic, scontento per la poca considerazione, si sarebbe rifiutato di scendere in campo

Secondo quanto riferito dal sito novilist.hr, l'attaccante del Milan Nikola Kalinic, scontento per la poca considerazione, si sarebbe rifiutato di scendere in campo nei minuti finali del match contro la Nigeria, sostenendo di aver accusato un dolore alla schiena come motivazione del rifiuto all'ingresso in campo nel dialogo con il CT Dalic. Una situazione che ha creato un pessimo stato d'animo all'interno del gruppo e che potrebbe portare l'allenatore ad escludere definitivamente dal gruppo il giocatore, con eventuali aggiornamenti attesi oggi attorno alle 16.15 nel corso della conferenza stampa convocata dal mister croato.