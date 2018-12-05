Montella: "Kalinic non era nè la prima nè la seconda scelta, ma con venti milioni..."

Montella a La Gazzetta dello Sport ha parlato della trattativa che portò Kalinic dalla Fiorentina al Milan: "Era un giocatore graditissimo. Ma prima eravamo stati molto vicini a Morata e a Batshuayi....

A cura di Redazione Labaroviola 05 dicembre 2018 10:38

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