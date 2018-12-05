Montella: "Kalinic non era nè la prima nè la seconda scelta, ma con venti milioni..."
Montella a La Gazzetta dello Sport ha parlato della trattativa che portò Kalinic dalla Fiorentina al Milan: "Era un giocatore graditissimo. Ma prima eravamo stati molto vicini a Morata e a Batshuayi....
A cura di Redazione Labaroviola
05 dicembre 2018 10:38
Montella a La Gazzetta dello Sport ha parlato della trattativa che portò Kalinic dalla Fiorentina al Milan: "Era un giocatore graditissimo. Ma prima eravamo stati molto vicini a Morata e a Batshuayi. Avevo chiesto anche Higuain e fu fatto un tentativo per Ronaldo. Alla fine, con venti milioni a disposizione, erano difficili da prendere.