Gazzetta dello Sport, ci saranno lunedi le visite mediche e la firma sul contratto di Kalinic con il Milan

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la formula del trasferimento prevede 10 milioni di euro subito e 15 milioni il prossimo anno

Dieci milioni di prestito oneroso più altri quindici di riscatto obbligatorio: a queste condizioni Fiorentina e Milan hanno trovato l’accordo per il trasloco rossonero di Kalinic, scrive questa mattina. I due club sono d'accordo sulla valutazione e sulla spartizione delle due rate. La Fiorentina aspetta solo di ricevere le ultime garanzie per poi annunciare la cessione. Kalinic è atteso a Milano lunedì per le visite mediche, con il solito tour in sede e firma social sul contratto.

La Gazzetta dello Sport