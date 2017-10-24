Kalinic nell'occhio del ciclone, i tifosi: "Mettetelo in panchina"

L'avventura di Nikola Kalinic in maglia rossonera non è certo partita nel migliore dei modi... Anche l'attaccante croato è finito al centro delle polemiche in questo avvio di stagione che nessuno, dai...

L'avventura di Nikola Kalinic in maglia rossonera non è certo partita nel migliore dei modi... Anche l'attaccante croato è finito al centro delle polemiche in questo avvio di stagione che nessuno, dai dirigenti all'allenatore fino ai giocatori ed ai tifosi, avrebbe mai immaginato. Sono proprio i tifosi - come riportato dall'edizione odierne di Tuttosport - a manifestare tutto il loro disappunto di fronte alle prestazioni inconsistenti dell'ex attaccante della Fiorentina, al punto di chiedere esplicitamente la sua esclusione in favore di altri giocatori - come Cutrone ed Andre Silva - molti più prolifici nel corso di queste prime uscite.