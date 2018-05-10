Kalinic e gli sfotto sui social dei tifosi: "Finalmente ti sei sbloccato"

Kalinic è stato vittima di uno sfortunato episodio nella finale di Coppa Italia persa 4-0 dal Milan. Il giocatore croato ha infatti realizzato un autogol e su di lui si è scaricata l'ironia social sia...

A cura di Redazione Labaroviola 10 maggio 2018 13:36

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