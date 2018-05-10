Kalinic e gli sfotto sui social dei tifosi: "Finalmente ti sei sbloccato"
Kalinic è stato vittima di uno sfortunato episodio nella finale di Coppa Italia persa 4-0 dal Milan. Il giocatore croato ha infatti realizzato un autogol e su di lui si è scaricata l'ironia social sia...
A cura di Redazione Labaroviola
10 maggio 2018 13:36
Kalinic è stato vittima di uno sfortunato episodio nella finale di Coppa Italia persa 4-0 dal Milan. Il giocatore croato ha infatti realizzato un autogol e su di lui si è scaricata l'ironia social sia dei suoi ex tifosi viola che di quelli della sua attuale squadra, il Milan.
Lo sfottò più ricorrente riguarda il fatto che finalmente si sia sbloccato, peccato che lo abbia fatto nella porta sbagliata.