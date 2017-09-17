Serie A: Napoli forza 6 col Benevento, il Milan tiene il passo con la doppietta di Kalinic
Serie A: Napoli a valanga sul Benevento (6-0), mentre il Milan tiene il passo vincendo contro l'Udinese grazie ad una doppietta dell'ex viola Kalinic. Bene il Cagliari che vince 0-2 a Ferrara contro l...
A cura di Redazione Labaroviola
17 settembre 2017 18:17
Serie A: Napoli a valanga sul Benevento (6-0), mentre il Milan tiene il passo vincendo contro l'Udinese grazie ad una doppietta dell'ex viola Kalinic. Bene il Cagliari che vince 0-2 a Ferrara contro la Spal, mentre impattano Torino e Samp (2-2).