Ennesima giornata nera per Nikola Kalinic, Gattuso lo sostituisce e riceve una valanga di fischi
Al momento dall'uscita dal campo di Nikola Kalinic, sostituito da André Silva, il centravanti croato è stato fischiato dai tifosi rossoneri presenti al Bentegodi. L'ex Fiorentina è stato protagonista...
A cura di Redazione Labaroviola
17 dicembre 2017 14:26
Al momento dall'uscita dal campo di Nikola Kalinic, sostituito da André Silva, il centravanti croato è stato fischiato dai tifosi rossoneri presenti al Bentegodi. L'ex Fiorentina è stato protagonista di un'altra prova deludente in quel di Verona.
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