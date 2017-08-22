Mirabelli a Kalinic: "Se non metti la palla dove sai ti facciamo tornare indietro"

Schietto e sincero il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli che allude alla Fiorentina, e Kalinic se la ride...

Nel corso della presentazione di Nikola Kalinic ha preso la parola Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan: “Do il benvenuto a Nikola. La sua trattativa è durata un po’ di mesi, ma abbiamo apprezzato tantissimo come lui abbia voluto tantissimo questa maglia. Ora basta scherzare, metti la palla dove sai. Se no ti facciamo tornare indietro”.