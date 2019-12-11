A gennaio Kalinic potrebbe tornare all'Atletico Madrid e andare in prestito al Bologna
Secondo il Corriere dello Sport, Nikola Kalinic potrebbe andare al Bologna nel mercato invernale. Potrebbe già lasciare la Roma per tornare all’Atletico Madrid che detiene ilsuo cartellino. Da lì potr...
A cura di Redazione Labaroviola
11 dicembre 2019 11:43
Secondo il Corriere dello Sport, Nikola Kalinic potrebbe andare al Bologna nel mercato invernale. Potrebbe già lasciare la Roma per tornare all’Atletico Madrid che detiene ilsuo cartellino. Da lì potrebbe iniziare un nuovo prestito, con diritto di riscatto: al Bologna. L'eex allenatore della Fiorentina, Sinisa Mihajlovic, sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte.