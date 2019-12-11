Labaro Viola

A gennaio Kalinic potrebbe tornare all'Atletico Madrid e andare in prestito al Bologna

Secondo il Corriere dello Sport, Nikola Kalinic potrebbe andare al Bologna nel mercato invernale. Potrebbe già lasciare la Roma per tornare all’Atletico Madrid che detiene ilsuo cartellino. Da lì potr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2019 11:43
A gennaio Kalinic potrebbe tornare all'Atletico Madrid e andare in prestito al Bologna -
Rassegna Stampa
Kalinic
Roma
Bologna
Atletico Di Madrid
Condividi

Secondo il Corriere dello Sport, Nikola Kalinic potrebbe andare al Bologna nel mercato invernale. Potrebbe già lasciare la Roma per tornare all’Atletico Madrid che detiene ilsuo cartellino. Da lì potrebbe iniziare un nuovo prestito, con diritto di riscatto: al Bologna. L'eex allenatore della Fiorentina, Sinisa Mihajlovic, sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok