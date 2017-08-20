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Kalinic al Milan, ci siamo! Domani visite mediche e firme coi rossoneri

Ad annunciarlo è Sky Sport, Nikola Kalinic firmerà domani col Milan. Il croato sosterrà le visite mediche a partire dalle 7:30, prima presso La Madonnina e dopo a Milanello, seguirà poi l'annuncio uff...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2017 19:06
Kalinic al Milan, ci siamo! Domani visite mediche e firme coi rossoneri - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Kalinic
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Kalinic
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Ad annunciarlo è Sky Sport, Nikola Kalinic firmerà domani col Milan. Il croato sosterrà le visite mediche a partire dalle 7:30, prima presso La Madonnina e dopo a Milanello, seguirà poi l'annuncio ufficiale. È dunque giunta alla conclusione l'estenuante trattativa che permetterà a Kalinic di vestire il rossonero.

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