Kalinic al Milan, ci siamo! Domani visite mediche e firme coi rossoneri

Ad annunciarlo è Sky Sport, Nikola Kalinic firmerà domani col Milan. Il croato sosterrà le visite mediche a partire dalle 7:30, prima presso La Madonnina e dopo a Milanello, seguirà poi l'annuncio uff...

Ad annunciarlo è Sky Sport, Nikola Kalinic firmerà domani col Milan. Il croato sosterrà le visite mediche a partire dalle 7:30, prima presso La Madonnina e dopo a Milanello, seguirà poi l'annuncio ufficiale. È dunque giunta alla conclusione l'estenuante trattativa che permetterà a Kalinic di vestire il rossonero.