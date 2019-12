Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport per gennaio la Fiorentina sta pensando a Nikola Kalinic. Il croato dell’Atletico Madrid è ora in prestito alla Roma. Sembra che i viola hanno manifestato il loro interesse per prenderlo in prestito al club spagnolo, Simeone non sembra contrario alla sua cessione. Kalinic potrebbe quindi far ritorno in viola.