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Il Messaggero: Kalinic torna in Italia? Si, a Roma. Occhio a Schick

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Nikola Kalinic sarebbe pronto al ritorno in Italia. Il giocatore croato ex Fiorentina era stato accostato anche ad un ritorno viola ma è molto vicino alla Ro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 17:34
Il Messaggero: Kalinic torna in Italia? Si, a Roma. Occhio a Schick -
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Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Nikola Kalinic sarebbe pronto al ritorno in Italia. Il giocatore croato ex Fiorentina era stato accostato anche ad un ritorno viola ma è molto vicino alla Roma. Petrachi avrebbe trovato l’accordo su la base di 2.5mln a stagione ma prima deve cedere Schick. Il ceco è un desiderio del Lipsia ma il suo agente invece pensa solo alla prossima sfida giallorossa...

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