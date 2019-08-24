Il Messaggero: Kalinic torna in Italia? Si, a Roma. Occhio a Schick

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Nikola Kalinic sarebbe pronto al ritorno in Italia. Il giocatore croato ex Fiorentina era stato accostato anche ad un ritorno viola ma è molto vicino alla Ro...

A cura di Redazione Labaroviola 24 agosto 2019 17:34

Condividi