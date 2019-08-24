Il Messaggero: Kalinic torna in Italia? Si, a Roma. Occhio a Schick
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Nikola Kalinic sarebbe pronto al ritorno in Italia. Il giocatore croato ex Fiorentina era stato accostato anche ad un ritorno viola ma è molto vicino alla Ro...
A cura di Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 17:34
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Nikola Kalinic sarebbe pronto al ritorno in Italia. Il giocatore croato ex Fiorentina era stato accostato anche ad un ritorno viola ma è molto vicino alla Roma. Petrachi avrebbe trovato l’accordo su la base di 2.5mln a stagione ma prima deve cedere Schick. Il ceco è un desiderio del Lipsia ma il suo agente invece pensa solo alla prossima sfida giallorossa...