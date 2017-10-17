Kalinic e i problemi fisici con il Milan, la colpa sarebbe anche dei capricci fatti con la Fiorentina in estate

L'inizio di Nikola Kalinic con la maglia rossonera non è stato esaltante. Tutt'altro. Infatti, escluso la partita casalinga contro l'Udinese in cui il centravanti croato ha segnato una doppietta, nel...

L'inizio di Nikola Kalinic con la maglia rossonera non è stato esaltante. Tutt'altro. Infatti, escluso la partita casalinga contro l'Udinese in cui il centravanti croato ha segnato una doppietta, nel resto della partite l'attaccante non è sembrato in forma ed è parso fuori dagli schemi di gioco di Montella. Ormai sono diverse settimane che è fermo ai box per infortunio. Inizialmente questo stop per un problema muscolare avrebbe dovuto farlo stare lontano dai campi solo per poco tempo e farlo recuperare per il derby di Milano.

Ma così non è stato e il suo rientro è così slittato e slitta ancora. Difficile un suo recupero in Europa League e resta da capire se sarò utilizzato, solo parzialmente, domenica in campionato.

Ma i problemi attuali nel Milan di Kalinic sono riconducibili ai mesi estivi con la casacca della Fiorentina. Infatti il croato non ha svolto la preparazione con la squadra viola per i suoi capricci di mercato e in pratica non si è mai allenato pur essendo a disposizione. Questo atteggiamento e quelle scelte hanno punito adesso Kalinic, dato che è lontanissimo dalla condizione ottimale e dal fatto che non svolgere la preparazione estiva porta ad avere tanti infortuni nel corso dell'anno. E i certificati medici adesso gli servono davvero...

Flavio Ognissanti