Comunicato Milan, si fa male Kalinic, potrebbe saltare il derby contro l'Inter

Il comunicato del Milan sulle condizioni fisiche di Nikola Kalinic, salta anche la nazionale

Sul sito ufficiale del Milan si legge: “Nikola Kalinic al termine della partita Milan-Roma ha riportato un problema muscolare per cui è stato sottoposto, nella giornata odierna, a esami clinico-strumentali che hanno evidenziato la presenza di una lesione in regione adduttoria sinistra. Il giocatore non potrà pertanto rispondere alla convocazione in Nazionale e ha già iniziato le cure del caso. Kalinic sarà valutato quotidianamente“.

Il centravanti croato, come già emerso dalle news Milan delle scorse ore, salterà le partite con la Croazia. Per quanto riguarda la sua partecipazione al derby contro l’Inter del 15 ottobre non c’è ancora certezza alcuna. Bisognerà vedere nel corso dei giorni come evolverà la condizione fisica di Kalinic, che farà il possibile per esserci