Bonaventura: ''Al Milan manca un top player? No, sarà Kalinic a fare la differenza''
Rispondendo alle domande dei tifosi milanisti in chat, su fb, Jack Bonaventura elogia l'ex centravanti viola Nikola Kalinic: "Spero che possa fare bene Kalinic e che, se dovesse fare tanti gol, può po...
A cura di Redazione Labaroviola
05 settembre 2017 16:24
Rispondendo alle domande dei tifosi milanisti in chat, su fb, Jack Bonaventura elogia l'ex centravanti viola Nikola Kalinic: "Spero che possa fare bene Kalinic e che, se dovesse fare tanti gol, può portarci tanti punti in classifica. Spero possa essere lui il top player di quest’anno. Cutrone? E’ arrivato in prima squadra con grande fame e voglia di dimostrare. Sta facendo bene, deve continuare su questa strada. Ha delle buone qualità e può fare bene.