Labaro Viola

Bonaventura: ''Al Milan manca un top player? No, sarà Kalinic a fare la differenza''

Rispondendo alle domande dei tifosi milanisti in chat, su fb, Jack Bonaventura elogia l'ex centravanti viola Nikola Kalinic: "Spero che possa fare bene Kalinic e che, se dovesse fare tanti gol, può po...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 settembre 2017 16:24
Bonaventura: ''Al Milan manca un top player? No, sarà Kalinic a fare la differenza'' -
Calciomercato
Kalinic
Milan
Bonaventura
Condividi

Rispondendo alle domande dei tifosi milanisti in chat, su fb, Jack Bonaventura elogia l'ex centravanti viola Nikola Kalinic: "Spero che possa fare bene Kalinic e che, se dovesse fare tanti gol, può portarci tanti punti in classifica. Spero possa essere lui il top player di quest’anno. Cutrone? E’ arrivato in prima squadra con grande fame e voglia di dimostrare. Sta facendo bene, deve continuare su questa strada. Ha delle buone qualità e può fare bene.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok