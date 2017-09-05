Bonaventura: ''Al Milan manca un top player? No, sarà Kalinic a fare la differenza''

Rispondendo alle domande dei tifosi milanisti in chat, su fb, Jack Bonaventura elogia l'ex centravanti viola Nikola Kalinic: "Spero che possa fare bene Kalinic e che, se dovesse fare tanti gol, può po...

Rispondendo alle domande dei tifosi milanisti in chat, su fb, Jack Bonaventura elogia l'ex centravanti viola Nikola Kalinic: "Spero che possa fare bene Kalinic e che, se dovesse fare tanti gol, può portarci tanti punti in classifica. Spero possa essere lui il top player di quest’anno. Cutrone? E’ arrivato in prima squadra con grande fame e voglia di dimostrare. Sta facendo bene, deve continuare su questa strada. Ha delle buone qualità e può fare bene.