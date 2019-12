Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, tra le prime punte, Pradè sta guardando con attenzione a Nikola Kalinic, in prestito alla Roma dall’Atletico Madrid che ha sì messo in un angolo l’infortunio al piede ma che non ha più ritrovato spazio in campo. Certo, dovrebbe far dimenticare il lungo tira e molla dell’estate 2017, con i viaggi andata e ritorno da e verso Moena, ma intanto i dirigenti del club targato Commisso non trascurano nessuna pista, magari scandagliando anche il mercato estero.