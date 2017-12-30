Kalinic e la sua assenza a Firenze contro la Fiorentina. Il croato mostra il motivo su Instagram

Nikola Kalinic, attaccante del Milan, non sarà essere a disposizione per il match di quest’oggi contro la Fiorentina. Il motivo? Il centravanti croato ha postato su “Instagram Stories” una foto della...

Nikola Kalinic, attaccante del Milan, non sarà essere a disposizione per il match di quest’oggi contro la Fiorentina. Il motivo? Il centravanti croato ha postato su “Instagram Stories” una foto della sua caviglia, che, come si può notare, è in pessimo stato. L’ex viola si è infortunato a causa del duro intervento da parte di Milan Skriniar nel derby di Coppa Italia, che ha costretto il croato ad abbandonare il campo. E ora il forfait nel delicato match contro la Fiorentina.