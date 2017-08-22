Kalinic: "Volevo solo il Milan da due mesi, adesso sono molto felice. Dobbiamo vincere"

Prime parole da giocatore del Milan per Nikola Kalinic

Poco fa l'ufficialità, ora le prime parole di Nikola Kalinic da giocatore del Milan: "Sono due mesi che aspettavo di arrivare - ha detto l'attaccante ai microfoni di Sky Sport - e finalmente sono qui, sono molto felice. Ho detto subito che avrei voluto giocare solo per il Milan. Adesso devo dare il massimo in campo e vediamo cosa succederà. Obiettivi? Per me la cosa più importante è giocare per la squadra ed aiutarla a vincere".

GianlucadiMarzio.com