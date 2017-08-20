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Aggiornamento Kalinic - Milan, alla Fiorentina 10 milioni di euro subito e 15 con obbligo di riscatto. Domani mattina le visite

Aumentano i soldi da destinare subito alla Fiorentina per la cessione di Kalinic. Tutti i dettagli dell'accordo da Alfredo Pedullà

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2017 18:16
Aggiornamento Kalinic - Milan, alla Fiorentina 10 milioni di euro subito e 15 con obbligo di riscatto. Domani mattina le visite - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Kalinic
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Kalinic
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Questo è quello che scrive Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale riguardo il passaggio di Nikola Kalinic al Milan:

"Aggiornamento su Kalinic: l’operazione con la Fiorentina si farà a 25 milioni (10 più 15 con obbligo di riscatto), nelle prossime ore il croato sbarcherà a Milano e domattina, come nelle previsioni, svolgerà le visite mediche."

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