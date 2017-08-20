Aggiornamento Kalinic - Milan, alla Fiorentina 10 milioni di euro subito e 15 con obbligo di riscatto. Domani mattina le visite
Aumentano i soldi da destinare subito alla Fiorentina per la cessione di Kalinic. Tutti i dettagli dell'accordo da Alfredo Pedullà
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2017 18:16
Questo è quello che scrive Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale riguardo il passaggio di Nikola Kalinic al Milan:
"Aggiornamento su Kalinic: l’operazione con la Fiorentina si farà a 25 milioni (10 più 15 con obbligo di riscatto), nelle prossime ore il croato sbarcherà a Milano e domattina, come nelle previsioni, svolgerà le visite mediche."