Massaro: "Kalinic era determinante nella Fiorentina. Al Milan è irriconoscibile, non crea spazi e non segna''

L'ex giocatore del Milan, Daniele Massaro, ha parlato indirettamente anche di viola a MilanTv: "Cutrone? È un ragazzo che ha grandi qualità e che può migliore ancora tanto. Si era perso un pochino for...

L'ex giocatore del Milan, Daniele Massaro, ha parlato indirettamente anche di viola a MilanTv: "Cutrone? È un ragazzo che ha grandi qualità e che può migliore ancora tanto. Si era perso un pochino forse, ma ora mi sembra sia tornato quello di inizio stagione. Chi tra lui e Andrè Silva insieme a Kalinic? Finora il croato ha giocato più da solo che in coppia. L’anno scorso nella Fiorentina era un giocatore determinante, faceva allungare le difesa e creava grandi spazi per i compagni. Questa cosa l’ho vista meno quest’anno".