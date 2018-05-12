Tuttosport: Kalinic, che flop! A fine stagione lascerà il Milan, le possibili destinazioni...

Tuttosport, oggi in edicola, fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Nikola Kalinic, dopo la prima disastrosa stagione in maglia rossonera. L'ex attaccante della Fiorentina ha in...

Tuttosport, oggi in edicola, fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Nikola Kalinic, dopo la prima disastrosa stagione in maglia rossonera. L'ex attaccante della Fiorentina ha infatti ampiamente deluso quelle che erano le aspettative che avevano accompagnato il suo arrivo a Milanello e, per questa ragione, i dirigenti rossoneri starebbero pensando di liberarsene al più presto. Le possibili destinazioni? Germania, Russia - con lo Spartak Mosca in pole - o Cina...