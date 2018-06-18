Tuttosport: Kalinic può diventare la pedina di scambio per arrivare a Ganso

L’ex viola Nikola Kalinic può finire al Siviglia. Il giocatore è in uscita dal Milan e potrebbe andare a giocare nel club spagnolo: l’operazione potrebbe portare in rossonero Ganso, vecchio obiettivo...

L’ex viola Nikola Kalinic può finire al Siviglia. Il giocatore è in uscita dal Milan e potrebbe andare a giocare nel club spagnolo: l’operazione potrebbe portare in rossonero Ganso, vecchio obiettivo di mercato fin dai tempi di Galliani dirigente. In definitiva il Milan non vuole rimetterci troppo con la cessione del giocatore che ha pagato circa 25 milioni alla Fiorentina.

Fonte: Tuttosport