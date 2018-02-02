A Kalinic va malissimo, preso a fischi. I tifosi: “Com’è possibile che non segni mai?”

Sulla Gazzetta dello Sport si parla del periodo nero che sta attraversando l’ex giocatore della Fiorentina Nikola Kalinic. Il croato infatti viene sonoramente fischiato in ogni occasione dai suoi tif...

Sulla Gazzetta dello Sport si parla del periodo nero che sta attraversando l’ex giocatore della Fiorentina Nikola Kalinic. Il croato infatti viene sonoramente fischiato in ogni occasione dai suoi tifosi a San Siro, che lo accusano di avere uno scarso senso del gol. Anche mercoledì, dopo la gara di Coppa Italia contro la Lazio, la domanda più ricorrente tra i sostenitori rossoneri era come fosse possibile che Kalinic non riesca mai a trovare la porta. E soprattutto: perché continua a essere lui il preferito di Gattuso? Il tecnico lo difende a spada tratta durante ogni intervista. Ma quando viene sostituito lascia il campo tra i fischi, che si trasformano in applausi per accogliere in campo il suo sostituto, che molto spesso è Patrick Cutrone, nuovo beniamino della tifoseria rossonera.