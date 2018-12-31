Calamai: "Alla Fiorentina serviva più Gabbiadini che Muriel, ma Corvino..."
Questo il polemico tweet dell'esperto di Fiorentina e giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai:luca calamai @CalamaiLuca 6 h6 ore faAl Milan serve più muriel. Alla Fiorentina serve più gab...
A cura di Redazione Labaroviola
31 dicembre 2018 14:05
Questo il polemico tweet dell'esperto di Fiorentina e giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai:
luca calamai @CalamaiLuca 6 h6 ore fa
Al Milan serve più muriel. Alla Fiorentina serve più gabbiadini. Ma gli uomini mercato delle due squadre la pensano in maniera diversa da me