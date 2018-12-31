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Calamai: "Alla Fiorentina serviva più Gabbiadini che Muriel, ma Corvino..."

Questo il polemico tweet dell'esperto di Fiorentina e giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai:luca calamai‏ @CalamaiLuca 6 h6 ore faAl Milan serve più muriel. Alla Fiorentina serve più gab...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 dicembre 2018 14:05
Calamai: "Alla Fiorentina serviva più Gabbiadini che Muriel, ma Corvino..." -
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Questo il polemico tweet dell'esperto di Fiorentina e giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai:

luca calamai‏ @CalamaiLuca 6 h6 ore fa

Al Milan serve più muriel. Alla Fiorentina serve più gabbiadini. Ma gli uomini mercato delle due squadre la pensano in maniera diversa da me

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