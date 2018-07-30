La Nazione, per l'attacco spunta Gabbiadini. Per Simeone rifiutati 40mln da Madrid
Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, la Fiorentina avrebbe rifiutato un'offerta di 40mln da parte dell'Atletico Madrid per Giovanni Simeone. Di poi, come si può evincere, spun...
A cura di Redazione Labaroviola
30 luglio 2018 09:55
Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, la Fiorentina avrebbe rifiutato un'offerta di 40mln da parte dell'Atletico Madrid per Giovanni Simeone. Di poi, come si può evincere, spunta l'idea Gabbiadini per l'attacco di Pioli.