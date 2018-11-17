La Nazione, Gabbiadini a gennaio alla Fiorentina si può davvero. Ecco le ultime sulla trattativa

Se fino alla giornata di ieri era soltanto una voce, ora la trattativa per portare Manolo Gabbiadini in viola esiste davvero. L’ex Napoli è sempre stato il pallino fisso della Fiorentina, che in più o...

Se fino alla giornata di ieri era soltanto una voce, ora la trattativa per portare Manolo Gabbiadini in viola esiste davvero. L’ex Napoli è sempre stato il pallino fisso della Fiorentina, che in più occasioni ha provato a fare il colpaccio. Il matrimonio tra il giocatore e Firenze non è mai avvenuto ma nel mercato di gennaio, ma visto il poco spazio che il giocatore sta trovando nell’11 del Southampton, ecco che Corvino potrebbe far partire L’operazione. Lo scoglio resta l’ingaggio che Gabbiadini percepisce (2,5 milioni di €), ma per quello è possibile trovare un accordo col Southampton.

La Nazione