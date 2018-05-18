Attacco, solo Chiesa e Simeone sicuri di restare. Si lavora per Gabbiadini: le cifre

L’attacco viola è destinato a cambiare durante questa estate. Secondo Repubblica sono confermati sicuramente soltanto Chiesa e Simeone. Falcinelli dovrebbe tornare al Sassuolo, Thereau sarà una delle...

A cura di Redazione Labaroviola 18 maggio 2018 10:01

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