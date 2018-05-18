Attacco, solo Chiesa e Simeone sicuri di restare. Si lavora per Gabbiadini: le cifre
L’attacco viola è destinato a cambiare durante questa estate. Secondo Repubblica sono confermati sicuramente soltanto Chiesa e Simeone. Falcinelli dovrebbe tornare al Sassuolo, Thereau sarà una delle...
A cura di Redazione Labaroviola
18 maggio 2018 10:01
L’attacco viola è destinato a cambiare durante questa estate. Secondo Repubblica sono confermati sicuramente soltanto Chiesa e Simeone. Falcinelli dovrebbe tornare al Sassuolo, Thereau sarà una delle riserve e Gil Dias difficilmente resterà a Firenze per fare la panchina. Per questo motivo la Fiorentina sta valutando Gabbiadini, in uscita dal Southampton: il costo del cartellino si attesta intorno ai 15 milioni, quello dell’ingaggio circa 2.