La Fiorentina sul mercato italiano: Berardi, Cataldi, Brignola, Tonali e Santon

Come riporta La Nazione, la Fiorentina sta guardando al mercato italiano. Sul taccuino viola, ad esempio, c'è Domenico Berardi. Presto Corvino riaprirà il discorso col Sassuolo, avviato a gennaio in o...

Come riporta La Nazione, la Fiorentina sta guardando al mercato italiano. Sul taccuino viola, ad esempio, c'è Domenico Berardi. Presto Corvino riaprirà il discorso col Sassuolo, avviato a gennaio in occasione della trattativa Babacar-Falcinelli. Per il centrocampo Pioli ha suggerito Cataldi che sta per chiudere la sua avventura al Benevento per rientrare alla Lazio dove non resterà. Sempre da Benevento, l'agente di Brignola ha dichiarato: “Anche la Fiorentina è interessata a lui”, quindi attenzione. Per il centrocampo piace anche Tonali del Brescia, considerato il nuovo Pirlo. Infine, sono tornate d’attualità le indiscrezioni che vogliono la Fiorentina su Santon il cui contratto col club nerazzurro scadrà nel giugno 2019.