Il piano per l'estate: investimenti e aumento del monte ingaggi. Le cifre

Il Corriere dello Sport-Stadio scrive che il prossimo CdA sarà importante per il futuro della Fiorentina. Le intenzioni sono quelli di mettere subito sul mercato 20 milioni per migliorare la rosa come...

Il Corriere dello Sport-Stadio scrive che il prossimo CdA sarà importante per il futuro della Fiorentina. Le intenzioni sono quelli di mettere subito sul mercato 20 milioni per migliorare la rosa come consigliato da Pioli. A questi 20 milioni, verranno immessi altri soldi ricavati dalle cessioni. L'altro obiettivo è alzare il monte ingaggi a circa 50 milioni.