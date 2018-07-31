La Nazione: Gabbiadini è il sogno impossibile, ecco perchè non può arrivare in viola...
La Fiorentina ha sondato il terreno con il Southampton per Manolo Gabbiadini ma non c'è alcuna possibilità che il giocatore possa arrivare a Firenze. I motivi sono due: il primo è rappresentato dalla...
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2018 12:27
La Fiorentina ha sondato il terreno con il Southampton per Manolo Gabbiadini ma non c'è alcuna possibilità che il giocatore possa arrivare a Firenze. I motivi sono due: il primo è rappresentato dalla volontà del calciatore di proseguire la sua avventura in Premier League, mentre il secondo è legato all'ingaggio, sopra i due milioni di euro netti a stagione. Troppi per le casse della società viola.
Fonte: La Nazione