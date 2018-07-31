La Nazione: Gabbiadini è il sogno impossibile, ecco perchè non può arrivare in viola...

La Fiorentina ha sondato il terreno con il Southampton per Manolo Gabbiadini ma non c'è alcuna possibilità che il giocatore possa arrivare a Firenze. I motivi sono due: il primo è rappresentato dalla...

A cura di Redazione Labaroviola 31 luglio 2018 12:27

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