Nazione, Gabbiadini può arrivare davvero. Ecco la soluzione al problema ingaggio. Piace Pulgar

In casa Fiorentina, secondo quanto riporta La Nazione, il nome di Gabbiadini continua a essere in prima linea. L’opzione è quella di un prestito con diritto di riscatto fra i 13 e i 15 milioni. Il gio...

In casa Fiorentina, secondo quanto riporta La Nazione, il nome di Gabbiadini continua a essere in prima linea. L’opzione è quella di un prestito con diritto di riscatto fra i 13 e i 15 milioni. Il giocatore guadagna 2,5 milioni netti all’anno, possibile un eventuale prolungamento del contratto per spalmare la cifra. Da Bologna arrivano intanto conferme sull’interesse viola per Pulgar: il regista cileno (classe 94) è davvero nei piani della Fiorentina.