Corvino sta sondando la pista Gabbiadini, ma c'è una perplessità

Su La Nazione si torna sul tema esterno d'attacco. Il direttore generale via sta tenendo aperte varie ipotesi per avere un raggio di scelto molto ampio. Sembra dunque che non ci sia fretta, la Fiorent...

Su La Nazione si torna sul tema esterno d'attacco. Il direttore generale via sta tenendo aperte varie ipotesi per avere un raggio di scelto molto ampio. Sembra dunque che non ci sia fretta, la Fiorentina intanto si guarda in giro e c’è stato un sondaggio anche per Manolo Gabbiadini. Per lui si è fatto avanti il Bologna, i viola sono più indietro, anche perchè esistono perplessità sul suo ruolo. Pioli, infatti, pur apprezzando il giocatore, vorrebbe un'ala pura.