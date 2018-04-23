Mercato Fiorentina: tutte le mosse, sogno Gabbiadini per l'attacco, ecco tutti i nomi

Giovane, ricco di potenzialità, possibilmente italiano: sono più o meno queste come fatto osservare dal Corriere Fiorentino le caratteristiche che Corvino ricerca sul mercato. E’ il caso di Enrico Bri...

Giovane, ricco di potenzialità, possibilmente italiano: sono più o meno queste come fatto osservare dal Corriere Fiorentino le caratteristiche che Corvino ricerca sul mercato. E’ il caso di Enrico Brignola che il dg viola ha già osservato dal vivo.

Per la difesa numericamente manca un difensore. Il nome potrebbe essere quello di Mattia Bani originario di San Lorenzo e grande tifoso viola, che sta facendo molto bene al Chievo.

A centrocampo il nodo da scegliere riguarda Milan Badelj il cui contratto con la Fiorentina scadrà a giugno. Il club viola gli ha proposito il raddoppio dell’ingaggio, pur lasciandolo libero di decidere con i propri tempi. Anche perché, oltre alle sirene italiane da Roma, le novità sarebbero rappresentate dalle nuove avance di Vincenzo Montella che a Siviglia ritroverebbe volentieri il metronomo. In caso di partenza piace il nome del giovane centrocampista del Milan Locatelli. Altri nomi sono Lazzari e Grassi della Spal.

Capitolo Veretout: su di lui ci sarebbe un’asta tra Lione e Marsiglia. A fine stagione società e calciatore valuteranno l’adeguamento dell’ingaggio, di sicuro non c’è intenzione di cederlo.

In attacco sono due i nomi caldi. Si parla di Tobias Pachonik del Carpi, in scadenza di contratto. Per l’attacco una delle ipotesi porta a Gabbiadini del Southampton. L'ingaggio del giocatore è importante ma la sua volontà di tornare in Italia potrebbe fare la differenza.