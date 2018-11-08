Gabbiadini verrà ceduto. Fiorentina interessata, il costo dell'operazione...

Di fronte a una proposta interessante, Manolo Gabbiadini sarebbe disposto a tornare in Italia, e come scrive il Corriere dello Sport – Stadio il Southampton sarebbe pronto ad accontentarlo sulla base...

Di fronte a una proposta interessante, Manolo Gabbiadini sarebbe disposto a tornare in Italia, e come scrive il Corriere dello Sport – Stadio il Southampton sarebbe pronto ad accontentarlo sulla base di 2-3 milioni per il prestito alla riapertura del mercato di gennaio più il diritto di riscatto obbligato a giugno a una cifra che sui 10 milioni di euro. A oggi nessuno ha chiamato i dirigenti del club inglese, ma solo con l’agente Silvio Pagliari tre società italiane avrebbero fatto un sondaggio. Una è la Fiorentina, poi ci stanno pensando anche Samp e defilato resta il Milan.