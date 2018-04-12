Sconcerti: "Prenderei Gabbiadini per 15 milioni, Berardi no. Balotelli? In coppia con Cholito..."

Il giornalista e tifoso viola Mario Sconcerti ha parlato anche del prossimo mercato, ai microfoni di Radio Bruno: "Gabbiadini alla Fiorentina? Per una valutazione giusta, da 12-15 milioni massimo potr...

Il giornalista e tifoso viola Mario Sconcerti ha parlato anche del prossimo mercato, ai microfoni di Radio Bruno: "Gabbiadini alla Fiorentina? Per una valutazione giusta, da 12-15 milioni massimo potrebbe valerne la pena. La Fiorentina è la piazza giusta per rilanciare dei giocatori. Balotelli? Ha sempre avuto i sintomi del grande giocatore ma non ha mai preso la malattia. Mettiamola così: se rappresentasse l’impegno della società a prendere qualcuno di importante lo accetterei, potrebbe formare una grande coppia con Simeone. Berardi? Vale lo stesso discorso di Gabbiadini, con la differenza che sta deludendo da 2 anni e in questo momento sarebbe troppo rischioso fare un investimento importante per lui".