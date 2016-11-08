Rottura totale tra Gabbiadini e il Napoli per il rinnovo di contratto
Siamo alla rottura definitiva tra Manolo Gabbiadini e la società Napoli. Sarà cessione già a gennaio?
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2016 23:34
Il futuro di Manolo Gabbiadini è sempre più lontano da Napoli. Secondo quanto riportato da Premium Sport e poi confermato anche da Sportitalia sarebbe infatti saltata definitivamente la trattativa per il suo rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2019. A questo punto prende quota la cessione a gennaio dell'attaccante italiano vista ormai la rottura tra Gabbiadini e il suo entourage e la società Napoli, senza contare il feeling mai nato con l'allenatore Maurizio Sarri.