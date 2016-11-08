Labaro Viola

Rottura totale tra Gabbiadini e il Napoli per il rinnovo di contratto

Siamo alla rottura definitiva tra Manolo Gabbiadini e la società Napoli. Sarà cessione già a gennaio?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2016 23:34
Rottura totale tra Gabbiadini e il Napoli per il rinnovo di contratto -
News
Napoli
Gabbiadini
Condividi

Il futuro di Manolo Gabbiadini è sempre più lontano da Napoli. Secondo quanto riportato da Premium Sport e poi confermato anche da Sportitalia sarebbe infatti saltata definitivamente la trattativa per il suo rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2019. A questo punto prende quota la cessione a gennaio dell'attaccante italiano vista ormai la rottura tra Gabbiadini e il suo entourage e la società Napoli, senza contare il feeling mai nato con l'allenatore Maurizio Sarri.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok