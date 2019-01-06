Nazione, Gabbiadini può ancora arrivare in prestito. Corvino segue anche Wamangituka, il suo profilo...

Secondo quanto riporta la Nazione questa mattina, oltre a Pereira del Manchester United, la Fiorentina starebbe pensando a portare in viola altri due centrocampisti e un difensore, con Laurini verso l...

Secondo quanto riporta la Nazione questa mattina, oltre a Pereira del Manchester United, la Fiorentina starebbe pensando a portare in viola altri due centrocampisti e un difensore, con Laurini verso la partenza. Intanto nelle scorse ore si è parlato di Salis Wamangituka, attaccante classe ‘99 del Paris FC. Non è da escludere ancora la pista Gabbiadini, che potrebbe arrivare con la formula del prestito secco.