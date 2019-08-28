La Sampdoria vuole Simeone e offre Gabbiadini alla Fiorentina. I viola non vogliono Manolo, si tratta
Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè si appresta a tornare a Firenze per dare il benvenuto a Dalbert pronto per le visite mediche con i viola. Intanto si raffredda la pista che porta a...
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 14:38
Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè si appresta a tornare a Firenze per dare il benvenuto a Dalbert pronto per le visite mediche con i viola. Intanto si raffredda la pista che porta al brasiliano Pedro dopo l'incontro di stamani, mentre è calda la situazione intorno alla possibile cessione di Giovanni Simeone. La Sampdoria è molto interessata anche se continua a proporre un prestito con all'interno la cessione di Manolo Gabbiadini, ipotesi che non interessa alla Fiorentina.
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