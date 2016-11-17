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La Nazione, a gennaio scambio di prestiti Babacar - Gabbiadini con il Napoli

La clamorosa indiscrezione arriva dal quotidiano, uno scambio che in questo momento aiuterebbe entrambi i club

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 novembre 2016 12:19
La Nazione, a gennaio scambio di prestiti Babacar - Gabbiadini con il Napoli -
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Secondo quanto riportato dalla Nazione da Napoli starebbero pensando a Babacar, infatti le difficoltà del club di De Laurentiis di arrivare a Pavoletti stanno facendo muovere gli orizzonti azzurri su Firenze in direzione Babacar. A quel punto ci sarebbe uno scambio di prestiti con Gabbiadini che arriverebbe alle corte di Paulo Sousa e il centravanti senegalese che andrebbe a Napoli. Su Babacar c'è sempre l'interesse del West Ham.

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