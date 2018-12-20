Casa Mercato viola, se salta Balotelli tutto su Gabbiadini. L'offerta della Fiorentina... Allarme Veretout

di Lorenzo BigiottiLa Fiorentina ha scelto. Se salta la pista che porta a Balotelli, tutto si sposterà su Manolo Gabbiadini. Sarebbe l'attaccante perfetto per giocare nel nuovo modulo di Pioli accanto...

di Lorenzo Bigiotti

La Fiorentina ha scelto. Se salta la pista che porta a Balotelli, tutto si sposterà su Manolo Gabbiadini. Sarebbe l'attaccante perfetto per giocare nel nuovo modulo di Pioli accanto al Cholito Simeone. La trattativa potrebbe essere in discesa visto che gli inglesi con il cambio di allenatore ha fatto si che l'attaccante italiano finisse in lista cessioni. La Fiorentina offre un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, mentre gli inglesi vorrebbero l'obbligo e un qualcosa di più a livello economico. Nulla di insormontabile insomma ma sicuramente c'è da trattare perchè gli inglesi hanno pagato molti soldi al Napoli per il suo cartellino e perchè il giocatore percepisce un ingaggio importante.

Allarme Veretout: è da giorni che si susseguono voci di un interesse del Napoli. Oggi il suo procuratore ha detto delle cose molto interessanti e preoccupanti: "Penso che sia destinato ad una carriera di grandissimo livello. A gennaio non si muove". Dunque è possibile che decida di muoversi a giugno. Vedremo se ci sono sviluppi ma un piccolo campanello d'allarme c'è sicuramente.

Per rimanere al capitolo centrocampo possiamo depennare il nome di Rog che è vicino al Parma, mentre Pulgar viene seguito ma difficilmente il Bologna accetterà di scambiarlo con Thereau. Si attendono dunque nomi nuovi a sorpresa, continuando a tenere d'occhio quello di Zurkowski.