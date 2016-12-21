Convocazioni Napoli: out Koulibaly, c'è Gabbiadini
Diramata la lista ufficiale dei convocati in vista di Fiorentina-Napoli
A cura di Redazione Labaroviola
21 dicembre 2016 18:51
Il Napoli ha diramato la lista ufficiale dei convocati scelta da Maurizio Sarri per la trasferta di Firenze:
Reina, Rafael, Sepe, Chiriches, Albiol, Ghoulam, Hysaj, Lasicki, Tonelli, Maksimovic, Maggio, Strinic, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Callejon, Giaccherini, El Kaddouri, Lorenzo Insigne, Mertens, Gabbiadini.