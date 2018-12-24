Stadio, Corvino caccia ai prestiti: Muriel e Gabbiadini sul taccuino

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport- Stadio nell’edizione odierna, la Fiorentina in rilancio per le zone europee ha bisogno di più frecce all’arco offensivo. Ecco perché il D.S. Pantal...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport- Stadio nell’edizione odierna, la Fiorentina in rilancio per le zone europee ha bisogno di più frecce all’arco offensivo. Ecco perché il D.S. Pantaleo Corvino, starebbe provando a prendere due vecchie conoscenze del campionato italiano: Manolo Gabbiadini, in forza al Southampton oppure Luis Muriel del Siviglia. La formula? Si tratta entrambe le soluzioni in prestito.