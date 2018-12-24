Stadio, Corvino caccia ai prestiti: Muriel e Gabbiadini sul taccuino
Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport- Stadio nell’edizione odierna, la Fiorentina in rilancio per le zone europee ha bisogno di più frecce all’arco offensivo. Ecco perché il D.S. Pantal...
A cura di Redazione Labaroviola
24 dicembre 2018 11:37
Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport- Stadio nell’edizione odierna, la Fiorentina in rilancio per le zone europee ha bisogno di più frecce all’arco offensivo. Ecco perché il D.S. Pantaleo Corvino, starebbe provando a prendere due vecchie conoscenze del campionato italiano: Manolo Gabbiadini, in forza al Southampton oppure Luis Muriel del Siviglia. La formula? Si tratta entrambe le soluzioni in prestito.