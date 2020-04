In una diretta Instagram oggi tra Thereau e l’USD Rivoli, ecco alcune delle parole del francese: “Tra poco mi scade il contratto non so ancora cosa fare, sto riflettendo. La mia stagione più bella in Italia è stata la terza al Chievo. Udinese? Tre anni importanti. Del Neri è stata una persona top, a volte parlava friulano e non lo capivo, mi faceva ridere. Ho avuto dei bravi allenatori, Corini, Del Neri e Pioli, persone top. Scudetto? Vorrei che vincesse la Lazio ma vincerà la Juventus. Champions? Va bene tutti basta che non la vince il PSG, il Marsiglia l’ha vinta ed è l’unica cosa che ha di più rispetto a loro”.