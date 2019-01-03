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Gazzetta, il sogno per l’attacco della Cremonese è Thereau

Solamente 26 minuti in questa prima parte di stagione. Uno spazio che non c'è, uno spazio da andare a trovare altrove. Cyril Thereau è fuori dai piani della Fiorentina e, come scrive la Gazzetta dello...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 gennaio 2019 12:54
Gazzetta, il sogno per l’attacco della Cremonese è Thereau - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Solamente 26 minuti in questa prima parte di stagione. Uno spazio che non c'è, uno spazio da andare a trovare altrove. Cyril Thereau è fuori dai piani della Fiorentina e, come scrive la Gazzetta dello Sport, può ripartire dalla Serie B: la Cremonese, infatti, sogna il grande colpo.

Fonte: Calciomercato.com

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