Gazzetta, il sogno per l’attacco della Cremonese è Thereau
Solamente 26 minuti in questa prima parte di stagione. Uno spazio che non c'è, uno spazio da andare a trovare altrove. Cyril Thereau è fuori dai piani della Fiorentina e, come scrive la Gazzetta dello...
A cura di Redazione Labaroviola
03 gennaio 2019 12:54
Solamente 26 minuti in questa prima parte di stagione. Uno spazio che non c'è, uno spazio da andare a trovare altrove. Cyril Thereau è fuori dai piani della Fiorentina e, come scrive la Gazzetta dello Sport, può ripartire dalla Serie B: la Cremonese, infatti, sogna il grande colpo.
Fonte: Calciomercato.com